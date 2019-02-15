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Хакеры научились взламывать электросамокаты Xiaomi

15.02.2019,  
13:44
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники компании Zimperium Labs обнаружили критическую уязвимость в программном обеспечении электросамокатов Xiaomi M365. По их словам, можно заставить устройство совершить ряд действий с совершенно постороннего устройства через Bluetooth на расстоянии до 100 метров.

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Так, в ходе испытаний уязвимости эксперты Zimperium Labs смогли скрыто активировать противоугонную функцию на скутере, заставив его внезапно остановиться. Есть и другие сценарии использования ошибки в программном коде - например, можно резко ускорить или затормозить электросамокат, полностью заблокировать его или установить новую прошивку, которая предоставит полный доступ ко всем функциям.

В своем видео специалисты продемонстрировали возможность удаленной блокировки неожиданно для владельца.

"Потеря контроля над скутером даже при среднем трафике может оказаться смертельной", - говорится в видео.

В Zimperium Labs утверждают, что передали в Xiaomi всю информацию об уязвимости. В силу своего человеколюбия эксперты, нашедшие ошибку, не стали ее эксплуатировать.

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