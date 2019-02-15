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15.02.2019 07:50
Рубрика: Власть

Япония изучает возможность отмены виз для россиян

Текст: Александр Ленин

Японские власти изучают возможность отмены краткосрочных виз для россиян, которые намерены посетить страну в туристических целях.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва давно заявляла японским партнерам о готовности перейти на безвизовый режим на взаимной основе, передает газета "Санкэй симбун" со ссылкой на свои источники в правительстве.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров передавал аналогичные пожелания японской стороне и 14 января во время встречи со своим японским коллегой Таро Коно в Москве.

Ожидается, что руководители внешнеполитических ведомств Таро Коно и Сергей Лавров поднимут указанную проблематику на очередных переговорах, которые состоятся 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Процедура отмены японских виз, сообщает издание, потребует координации действий с другими ведомствами. Среди них министерство юстиции Японии и главное полицейское управление, в ведении которых находятся вопросы нелегальной трудовой миграции и безопасности.

Фото: REUTERS
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Токио, возможно, предложит россиянам заранее проходить процедуру регистрации данных заграничных паспортов в японских дипломатических представительствах, что позволит избежать получения краткосрочных туристических виз. Такие меры уже действуют в отношении путешественников из ОАЭ и Индонезии.

Ранее японское правительство уже упрощало процедуру въезда в страну для россиян. В итоге количество путешественников из РФ резко возросло. Так, в 2016 году Страну восходящего солнца посетили около 54800 россиян, в 2017 году этот показатель увеличился до 77300 человек. В прошлом году на японский архипелаг приехали уже 94800 граждан России.

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