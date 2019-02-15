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Опубликован 15 февраля 2019 г.

Организационный комитет для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда политической партии с предполагаемым наименованием Всероссийская политическая партия "СОДРУЖЕСТВО" сообщает, что учредительный съезд этой партии состоится по адресу: Россия, Московская область, Одинцовский район (г.о. Одинцово), село Ершово, д. 51а, дом отдыха "Ершово", в Культурно-спортивном комплексе, 17 марта 2019 года. Регистрация участников и гостей - с 9.00 до 10.45, начало съезда - в 11.00 в Киноконцертном зале.

Контактный адрес оргкомитета - batashev@mail.ru.