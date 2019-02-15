Южная Корея подготовит план по активизации торговли и инвестиций с РФ

Правительство Южной Кореи подготовит план, который предусматривает "активизацию реальной торговли и инвестиций с Российской Федерацией". Документ будет готов в течение первого полугодия 2019 года.

Об этой инициативе заявил Квон Гу Хун, который занимает пост председателя Комитета по экономическому сотрудничеству на северном направлении (КЭССН) при президенте Южной Кореи. Данный комитет отвечает за выработку предложений и координацию усилий по развитию сотрудничества Кореи на евразийском направлении, где приоритет отдается России.

Квон отметил, что они намерены сконцентрироваться на достижении "конкретных результатов" в сфере торгово-экономического сотрудничества с РФ. Глава КЭССН также высоко оценил роль стратегии "Девяти мостов", Восточного экономического форума и Российско-корейского форума регионального сотрудничества в деле экономического сближения Российской Федерации и Республики Кореи.

13 февраля в Сеуле Квон Гу Хун и вице-премьер РФ Юрий Трутнев провели переговоры, в ходе которых также обсуждались меры по активизации взаимодействия и инвестиций. Как стало известно, Квон предложил России довести к 2030 году показатель двустороннего товарооборота до 100 млрд долларов. По итогам 2018 года этот показатель составил 24,8 млрд долларов. В тот же день у Трутнева прошли консультации и вице-премьером РК по экономике Хон Нам Ги.