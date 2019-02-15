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Картридж с игрой для Dendy продали за 6,6 миллиона рублей

15.02.2019,  
16:04
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Картридж с классической игрой Super Mario Bros (1985) для NES (платформа, более знакомая нашей аудитории как Dendy) продан на аукционе группе коллекционеров за 100 тысяч долларов (более 6,6 миллиона рублей).

Огромная стоимость легко объяснима. Общее состояние и внешний вид сохранились в своем первозданном виде - одно только это уже имеет огромное значение в кругах коллекционеров. Кроме того, коробка за почти четверть века так и не была распечатана, что подтверждает подлинная наклейка Nintendo.

Наличие фирменного стикера говорит о том, что картридж был выпущен в одной из первых партий, а последующие упаковывались уже в простую прозрачную вакуумную обертку.

И самое главное - представленная на аукционе версия являлась тестовой и распространялась только в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Именно поэтому, если у вас где-то на антресоли случайно завалялась еще одна копия игры про итальянского водопроводчика, вряд ли ее удастся так же удачно продать.

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Даже если изготовить картридж (который в среднем весит около 150 граммов) полностью из золота по актуальному курсу, его стоимость все равно будет в 15 раз ниже той, за которую оригинальный образец ушел с молотка.

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