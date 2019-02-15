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"Кина не будет": Владимир Машков решил больше не сниматься

Новости
    15.02.2019, 13:06
Текст:   Олег Усков

Народный артист Российской Федерации Владимир Машков оставляет кино. Такое без малого сенсационное заявление популярнейший отечественный актер, режиссер, сценарист и продюсер сделал в программе "Светская хроника" на Пятом канале.

Как уточнил Машков, возглавивший "Табакерку" - детище своего учителя Олега Табакова, в этом году еще выйдут две киноработы с его участием, но затем в карьере актера для экранов грядет перерыв.

Фото: kinopoisk.ru
Трейлер: Владимир Машков с детьми грабит банк в Монте-Карло

"Кино - это серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", - огорчает Владимир Львович. Не конкретизируя при этом, сколько продлится его разлука с кино - сам не знает.

Владимир Машков родился в 1963 году в Туле. Лауреат премий "Ника" (в 1998 и 2011 годах), "Золотой орел" (2009, 2011, 2019), "ТЭФИ" (2008). На экранах дебютировал в конце восьмидесятых - с эпизодических ролей.

Известен по фильмам и сериалам "Делай - раз!", "Танцы в "Голубой игуане", "15 минут славы", "Давай сделаем это по-быстрому", "Мама", "Шпионка", "Папа", "Идиот", "Вор", "Ликвидация", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".

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