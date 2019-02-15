Россиянин Климент Колесников признан лучшим пловцом 2018 года по версии Европейской лиги плавания (LEN). Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания.

Колесников выиграл в голосовании LEN на звание спортсмена года, обогнав британца Адама Пити. Климент, таким образом, стал первым россиянином, победившим в этой номинации. В минувшем году он дважды стал чемпионом мира на короткой воде, завоевал три "серебра" и две "бронзу" турнира. Кроме того, на его счету три золотые медали, две серебряные и одна бронзовая на чемпионате Европы, где он также установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

Среди женщин лучшей признана шведка Сара Сьестрем. При этом в пятерку вошла россиянка Юлия Ефимова, получившая 8% голосов.