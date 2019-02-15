Команда Путина и Лукашенко выиграла в хоккей со счетом 16:1

Президент РФ Владимир Путин с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время тренировочной игры в хоккей в ледовом дворце "Шайба" в Сочи. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в тренировочном хоккейном матче в Сочи. На лед вместе с лидерами государств также вышел сын Лукашенко - Николай.

Их команда "Тигры" выиграла "Медведей" со счетом 16:1. Причем семь шайб забил сам Владимир Путин, три - Николай Лукашенко и одну - Александр Лукашенко.

До матча президент Беларуси и Николай Лукашенко некоторое время разминались на льду, отрабатывая броски шайбы по воротам. Они вышли под общим номером - "1". Позже к ним присоединился Владимир Путин под традиционным номером "11".

После разминки Владимир Путин присел отдохнуть на скамейке и пообщался с генеральным менеджером сборных команд РФ по дзюдо Эцио Гамбой и олимпийскими чемпионами по этому же виду спорта Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым. Гамбо поинтересовался у Путина, как палец (днем ранее во время разминки с спортивном центре с дзюдоистами президент слегка травмировал палец на правой руке - "РГ"). "Ничего страшного, не девочка, не расплачемся", - пояснил глава государства. Он добавил, что ничего серьезного: "Дернул немножко, ноготь содрал".

После матча обе команды обменялись дружескими рукопожатиями.