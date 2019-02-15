"Коротышка" рискует провести остаток дней в самой жестокой тюрьме мира

Известный мексиканский наркобарон Хоакин "Коротышка" Гусман, которому грозит пожизненное заключение, рискует провести остаток дней в самом жестоком исправительном заведении в США, которое еще называют "тюрьмой всех тюрем" и "Алькатрасом Скалистых гор", сообщает The Sun.

Гусман, которого суд Нью-Йорка во вторник признал виновным по 11-ти пунктам обвинения, включая контрабанду наркотиков в США и организацию массовых убийств сообщников и конкурентов, должен отправиться сюда в июне после вынесения ему окончательного вердикта. Этот процесс уже назвали "судом столетия в США".

В тюрьме в штате Колорадо, которая отрезана от внешнего мира, он составит компанию самым известным террористам современности, отбывающим в ней пожизненное заключение. Среди них - организатор взрыва во время бостонского марафона Джохар Царнаев, террорист Тед Качиньский, один из организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Закариас Муссауи, а также исполнитель взрыва в торговом центре в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года Терри Николс.

Находящиеся здесь около 400 заключенных, среди которых есть самые жестокие преступники Америки, в течение 23 часов в сутки содержатся в небольшой камере размером два на три с половиной метра с окном шириной в 10 сантиметров и железобетонной кроватью, прикованной к стене. Наружные заборы из колючей проволоки, массивные бронированные вышки с артиллерийским оружием, вооруженные патрули и служебные собаки делают попытки побега из данного заведения бесполезными. Ближайший населенный пункт в этой пустынной местности находится в двух часах езды.

В отчете Amnesty International говорится, что заключенные полностью отрезаны от общения, годами проводят время в одиночном заключении и могут говорить "лишь несколько слов". Один из бывших заключенных в интервью The Boston Globe описал эту мрачную обстановку как "высокотехнологичную версию ада, предназначенную для отключения всего внешнего восприятия у человека". Пищу заключенные употребляют не в столовой, а в своих небольших "клетушках". Для "Коротышки", привыкшему к жизни в роскоши на многочисленных виллах в окружении любовниц, нахождение в таких условиях, отмечают эксперты, станет сильнейшим психологическим ударом. Свое прозвище он получил за рост в 165 сантиметров.

Напомним, что картель Синалоа, один из самых жестоких в истории, который возглавлял "Коротышка", переправлял тонны кокаина в Соединенные Штаты - через тоннели, вырытые под границей, в грузовиках-цистернах с секретными отсеками, и даже в поддельных баночках, якобы содержащих перец чили.

Гусман, один из самых влиятельных наркобаронов в мире в истории, родившийся в бедной мексиканской деревушке и окончивший только три класса школы, был пойман 8 января 2016 года после полугода охоты по всей Мексике после того, как он сбежал из тюрьмы через тоннель, пользуясь заранее приготовленным для него сообщниками мотоциклом. В 2017 году его экстрадировали в США. Также были арестованы его активы в сумме около 18 миллиардов долларов.

Тем временем в американских СМИ появилась сенсационная информация о том, что эти средства могут быть использованы на реализацию проекта Трампа по строительству стены на границе США и Мексики. Об этом сообщил один из наиболее влиятельных конгрессменов, бывший кандидат в президенты США Тед Круз.