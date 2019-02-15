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15.02.2019 18:07
Рубрика: Власть
Проект: Интернет

Косачев назвал НАТО союзом эгоистов

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации)
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Мюнхен. Слушаю нескончаемые здравницы во славу НАТО. И все больше убеждаюсь в правоте своей давней мысли, что НАТО - это по большому счету союз эгоистов.

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Они устраивают свою жизнь под себя, под свои потребности и интересы, и устраивают небезуспешно. И им глубоко плевать на то, что происходит потом и с другими. Своя рубашка ближе к телу.

Раскололи Европу ещё раз уже по завершении "холодной войны" (напомню - в Парижской хартии о новой Европе 1989 года НАТО не упоминалось ни разу!)? Да плевать.

Разбомбили и развалили десять лет спустя европейскую страну, не входящую в НАТО, вопреки международному праву и своим обязательствам перед ООН и ОБСЕ? Ну и что с того?

Провалили катастрофическим образом операцию в Афганистане, сделав весь мир заложником по-прежнему исходящей из этой страны террористической и наркоугрозы? Да ладно вам, какие счеты между своими?

Фото: Игорь Курашов/РГ
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Разорвали на части своими безответственными посулами счастливого натовского будущего Грузию и Украину? Ничего, стерпится - слюбится...

Претендуют на глобальную ответственность за весь мир. Не справляются даже с минимальными соблазнами изъять свои пять копеек со всего, что плохо лежит...

Эгоизм чистой воды, циничный и со все возрастающими опасными последствиями для всего мира.

Источник: личная страница Константина Косачева в Facebook.

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