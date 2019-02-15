Кремль: Путин и Лукашенко могут сыграть в хоккей в Сочи

Сегодня во второй половине дня президенты России и Белоруссии могут выйти на лед и сыграть в хоккей. А перед этим проведут переговоры в новом формате.

На этот раз акцент будет сделан на сотрудничестве в области образования, культуры и спорта. Лидеры выслушают доклады министров культуры, министров образования и министров спорта, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Достаточно новый и интересный формат, который именно подчеркивает, насколько обе стороны придают значение углублению партнерских взаимовыгодных отношений", - заметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, общение глав государств продолжится сегодня в разных форматах. "Мы даже не исключаем, что они могут принять решение вместе и в хоккей поиграть уже во второй половине дня", - заметил он.

Владимир Путин и Александр Лукашенко начнут встречу в "Сириусе", "быстро посмотрят здесь новые проекты, какие-то новации, которые происходят в образовательном процессе, им расскажут, как живет "Сириус", как он расширяется", - сообщил представитель Кремля.