Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Тарасенко - третьей

Национальная хоккейная лига объявила тройку лучших игроков дня. Вновь в нее попали двое россиян: первое место занял Никита Кучеров, третье - Владимир Тарасенко.

"Тампа" Кучерова минувшей ночью разгромила "Даллас" 6:0, а российский форвард набрал четыре очка, на его счету гол и три результативные передачи. В общей сложности, он набрал 11 очков в последних трех встречах. Отметим также, что он признан первой звездой второй раз за три дня.

"Сент-Луис", за который выступает Тарасенко, также одержал сухую победу. "Блюзмены" победили "Аризону" 4:0, а на счету нашего игрока - дубль.

Не попал в число лучших игроков дня капитан "Вашингтона" Александра Овечкин, но было бы неправильно оставить без внимания его вклад в выездную победу команды над "Сан-Хосе". Действующие обладатели Кубка Стэнли выиграли 5:1 и прервали серию соперника из семи побед подряд. Овечкин же отметился голом и результативным пасом.