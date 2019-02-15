Лавров и Маас обсудили урегулирование в Сирии, Украину и "Северный поток 2"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим немецким коллегой Хайко Маасом на полях 55-й мюнхенской конференции по безопасности. Руководители дипломатий двух стран обсудили широкий круг двусторонних вопросов и международных проблем.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Затрагивались различные аспекты проекта строительства газопровода "Северный поток-2"", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили вопросы урегулирования в Сирии в контексте встречи руководителей государств-гарантов астанинского процесса в Сочи и ситуацию на Украине.

Напоминаем, что в четверг президенты России, Ирана и Турции провели в Сочи четвертую по счету трехстороннюю встречу глав стран-гарантов астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии.