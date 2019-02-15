Лавров о встрече с генсеком НАТО: танцевать не собираемся

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутливой форме попросил журналистов после протокольного фотографирования покинуть помещение, где глава российской дипломатии встречался с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.

"Мы не собираемся танцевать, пожалуйста, теперь оставьте нас", - сказал Лавров.

Помимо министра с российской стороны в переговорах участвуют его заместители Сергей Рябков и Александр Грушко.

Накануне встречи с главой российского внешнеполитического ведомства генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность диалога с Россией.

"Важно встречаться и обсуждать сложные темы, такие как нарушение ДРСМД", - заявил он в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он полагает, что шансы на сохранение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности всё ещё есть.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео объявили о приостановке Вашингтоном выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. Через шесть месяцев Соединенные Штаты официально перестают быть его участником.

В ответ на это решение 2 февраля президент России Владимир Путин также объявил о приостановке Москвой участия в этом соглашении. Он также ориентировал российское внешнеполитическое ведомство не инициировать переговоры по новому договору, а ожидать пока созреют американские партнеры.