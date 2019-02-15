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15.02.2019 11:44
Рубрика: Власть

Лукашевич призвал Запад повлиять на Киев для деэскалации ситуации на Украине

Текст: Иван Карташов

В четверг, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, представитель России при организации Александр Лукашевич призвал страны Запада оказать влияние на Киев, чтобы украинские власти начали предпринимать реальные действия по деэскалации и разрешению внутриполитической ситуации в стране. Текст выступления опубликован на официальном сайте МИД России.

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В своем выступлении Александр Лукашевич напомнил, что 12 февраля исполнилось четыре года со дня подписания "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений". Однако его выполнение было фактически саботировано украинской стороной при попустительстве западных  партнеров.

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"Вынуждены констатировать, что по прошествии четырех лет ситуация на юго-востоке Украины далека от стабильности. Ни один пункт минского "Комплекса мер" на сегодняшний день полноценно не выполнен", - заявил российский постпред при ОБСЕ.

Он напомнил о "псевдогарантиях", которые были даны предыдущему президенту Украины Януковичу высокими представителями внешнеполитических ведомств Германии, Франции и Польши накануне его смещения в 2014 году, а также о происходящих на Украине нарушениях прав человека, героизации нацизма и вмешательствах светского государства в церковные дела.

"Призываем наших западных партнеров употребить все имеющееся влияние на Киев, чтобы побудить его отказаться от неконструктивной пропагандистской риторики и начать реальные шаги по деэскалации и разрешению внутриукраинского кризиса", - заявил Лукашевич.

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