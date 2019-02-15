МИД: Санкции из-за инцидента в Керченском проливе безосновательны

Министерство иностранных дел России считает, что планы Евросоюза ввести санкций против Российской Федерации из-за инцидента в Керченском проливе не имеют под собой никаких основания.

"Санкционную политику того же самого Евросоюза, или США, или стран альянса обсуждать бесполезно. Это вещи, с одной стороны, системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны - абсолютно не имеющие под собой основания, потому что придумываются поводы из ничего", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия 1".

Захарова подчеркнула, что серьезно обсуждать вопросы введения в отношении нашей страны новых санкций с европейцами невозможно. В пятницу агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Евросоюзе, рассказало, что ЕС согласовал санкции из-за инцидента в Керченском проливе в отношении восьми человек. Об них может быть объявлено на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 18 февраля в Брюсселе.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три судная Военно-морских сил Украины нарушили морскую границу России. При следовании из Черного в Азовское море суда совершали опасные маневры. Корабли были задержаны силами российских пограничных войск и доставлены в Керчь. В ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы, в отношении них возбуждено уголовное дело за нарушение государственной границы. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.