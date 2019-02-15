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15.02.2019 13:35
Рубрика: Экономика

Мобильные "поликлиники" будут работать при экстремальных температурах

Текст: Ольга Игнатова
В ближайшие три года все регионы России будут обеспечены мобильными медицинскими комплексами. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Передвижные комплексы производятся на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости. Они могут работать в любых дорожных и климатических условиях (в районах Крайнего Севера, тропиках, зонах пустынь и высокогорья). "Мы закладываем в проект большой "запас прочности": конструкция кузов-фургона должна выдерживать экстремальные температуры", - подчеркнул Денис Мантуров.
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Служить кузов-фургон должен не менее 10-15 лет. Обязательно наличие автономной системы отопления и кондиционирования, пожарной сигнализации, освещения, водоснабжения и водоотведения, рабочими местами для специалистов. Кроме того, в состав комплекса должны входить такие современные системы, как ГЛОНАСС, встроенный комплект связи для удаленной диагностики (то, что называется телемедициной), гидролифт для людей с ограниченными возможностями. Комплексы включают в себя такие модификации, как "Врачебный амбулаторий", "Фельдшерский" и "Фельдшерско-акушерский пункт", "Маммограф" и другие.

"Все эти модификации планируется оснащать высокотехнологичным медицинским оборудованием отечественного производства", - добавил Денис Мантуров.

Экономика Отрасли Промышленность Общество Здоровье Правительство Минпромторг
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