Мобильные "поликлиники" будут работать при экстремальных температурах

В ближайшие три года все регионы России будут обеспечены мобильными медицинскими комплексами. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Передвижные комплексы производятся на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости. Они могут работать в любых дорожных и климатических условиях (в районах Крайнего Севера, тропиках, зонах пустынь и высокогорья). "Мы закладываем в проект большой "запас прочности": конструкция кузов-фургона должна выдерживать экстремальные температуры", - подчеркнул Денис Мантуров.

Служить кузов-фургон должен не менее 10-15 лет. Обязательно наличие автономной системы отопления и кондиционирования, пожарной сигнализации, освещения, водоснабжения и водоотведения, рабочими местами для специалистов. Кроме того, в состав комплекса должны входить такие современные системы, как ГЛОНАСС, встроенный комплект связи для удаленной диагностики (то, что называется телемедициной), гидролифт для людей с ограниченными возможностями. Комплексы включают в себя такие модификации, как "Врачебный амбулаторий", "Фельдшерский" и "Фельдшерско-акушерский пункт", "Маммограф" и другие.

"Все эти модификации планируется оснащать высокотехнологичным медицинским оборудованием отечественного производства", - добавил Денис Мантуров.