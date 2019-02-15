Музей Кабакова откроется в 2020 году

Об этом рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в кулуарах Сочинского инвестиционного форума . Напомним, художники-концептуалисты Илья и Эмилия Кабаковы передали в дар Третьяковке свою мастерскую.

"Сейчас мы занимаемся подготовкой проекта реконструкции и создания там музея, - цитирует Трегулову ТАСС. - Все должно начинаться с проекта, концепции, с системного подхода. И параллельно мы разбираем тот архив, который там нашли. Его в ближайшее время мы представим Илье и Эмилии Кабаковым, сейчас мы его сканируем".

На помощь Третьяковке в создании музея придет центр современного искусства "Гараж". Кроме того, проект осуществляется на деньги меценатов и спонсоров.

По концепции это будет музей-мастерская, где смогут работать художники и где будет достаточно большое пространство для лекций, мастер-классов. В мастерской будет воссоздана атмосфера 70-80-х, а гости дискуссий будут собираться за столом под большим абажуром.