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15.02.2019 12:09
Рубрика: Культура

Музей Кабакова откроется в 2020 году

Текст: Наталья Соколова

Об этом рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в кулуарах Сочинского инвестиционного форума. Напомним, художники-концептуалисты Илья и Эмилия Кабаковы передали в дар Третьяковке свою мастерскую.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Сейчас мы занимаемся подготовкой проекта реконструкции и создания там музея, - цитирует Трегулову ТАСС. - Все должно начинаться с проекта, концепции, с системного подхода. И параллельно мы разбираем тот архив, который там нашли. Его в ближайшее время мы представим Илье и Эмилии Кабаковым, сейчас мы его сканируем".

Фото: Александр Корольков
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На помощь Третьяковке в создании музея придет центр современного искусства "Гараж". Кроме того, проект осуществляется на деньги меценатов и спонсоров.

По концепции это будет музей-мастерская, где смогут работать художники и где будет достаточно большое пространство для лекций, мастер-классов. В мастерской будет воссоздана атмосфера 70-80-х, а гости дискуссий будут собираться за столом под большим абажуром.

Культура Арт Музеи и памятники
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