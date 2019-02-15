На Мюнхенской конференции время Лаврова расписано по минутам

Для министра иностранных дел Сергея Лаврова, прибывшего накануне вечером в Мюнхен на Конференцию по безопасности, 15 февраля оказался напряженным днем. Уже с утра его график оказался расписан по минутам.

Двусторонние встречи следуют одна за другой. В их числе переговоры с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с курдским лидером Масудом Барзани и другими. Все переговоры проходили за закрытыми дверями, журналистов впускали только для протокольной съемки. Каждый раз возникала давка из-за множества желающих увидеть встречи своими глазами. В конце концов Лавров начал уже шутить, сказав прессе после рукопожатия с Хайко Маасом, что "зоопарк закрывается".

В столице Баварии 15-17 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, одно из самых престижных и значимых международных мероприятий, куда съезжаются делегации со всего мира, в первую очередь из Европы и США.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в Мюнхен приехали глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков и другие.

Главные темы конференции - ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), архитектура европейской безопасности, ситуация в Сирии.

В мероприятии принимают участие более 30 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел, порядка 600 экспертов по безопасности, представителей деловых и научных кругов.

Как отметил глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, нынешняя конференция должна стать самой важной и масштабной за свою более чем 50-летнюю историю.