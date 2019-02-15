Назван самый красивый iPhone

На популярном форуме Reddit один из участников выложил фото, где были запечатлены все модели смартфона Apple. В подписи к публикации он попросил выбрать самый удачный вариант дизайна.

Пост ожидаемо набрал больше большое количество комментариев. Под фото отметились более 400 пользователей. А большинство голосов набрали iPhone 5, 5S и SE, которые похожи друг на друга.

Таким образом реддиторы считают, что при создании дизайна новых смартфонов Apple необходимо отталкиваться от внешнего вида именно этих трёх моделей.

Отметим, что упомянутые модели уже не выпускаются - "квадратный" дизайн закончился на iPhone SE, выпущенном в 2016 году.