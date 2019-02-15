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Назван самый красивый iPhone

15.02.2019,  
11:48
Текст:  Владимир Болотин

Пользователи сети выбрали самый популярный iPhone. Большинство отдало предпочтение дизайну 2012 года.

Фото: techwiz76 / reddit.com Фото: techwiz76 / reddit.com
Фото: techwiz76 / reddit.com

На популярном форуме Reddit один из участников выложил фото, где были запечатлены все модели смартфона Apple. В подписи к публикации он попросил выбрать самый удачный вариант дизайна.

Пост ожидаемо набрал больше большое количество комментариев. Под фото отметились более 400 пользователей. А большинство голосов набрали iPhone 5, 5S и SE, которые похожи друг на друга.

Найден способ превратить обычный iPhone в двухсимочный

Таким образом реддиторы считают, что при создании дизайна новых смартфонов Apple необходимо отталкиваться от внешнего вида именно этих трёх моделей.

Отметим, что упомянутые модели уже не выпускаются - "квадратный" дизайн закончился на iPhone SE, выпущенном в 2016 году.

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