Неизвестный облил пассажира кислотой в парижском метро

В столице Франции произошло нападение на пассажиров метро с применением кислоты. В результате ЧП серьезно пострадал один человек.

По данным радиостанции France Info, инцидент произошел около 08:00 по местному времени (10:00 мск) на первой линии метрополитена между станциями "Бастий" и "Лионский вокзал".

Нападавший скрылся с места происшествия, его объявили в розыск. Подробности инцидента местная полиция пока не сообщает.

Потерпевший находится в крайне тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, его жизнь находится под угрозой.