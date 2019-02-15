Неизвестный облил пассажира кислотой в парижском метро

В столице Франции произошло нападение на пассажиров метро с применением кислоты. В результате ЧП серьезно пострадал один человек.
По данным радиостанции France Info, инцидент произошел около 08:00 по местному времени (10:00 мск) на первой линии метрополитена между станциями "Бастий" и "Лионский вокзал".
Нападавший скрылся с места происшествия, его объявили в розыск. Подробности инцидента местная полиция пока не сообщает.
Потерпевший находится в крайне тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, его жизнь находится под угрозой.
Paris : une personne dans un état grave après une attaque à l'acide sur la ligne 1 du métro https://t.co/1mZyfVZ6J3 pic.twitter.com/vIQsEKZ95X— franceinfo (@franceinfo) 15 февраля 2019 г.