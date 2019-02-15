Обнародованы данные медицинского обследования Трампа

В четверг были обнародованы данные второго во время пребывания в должности президента США медицинского обследования Дональда Трампа. Подобное является общепринятой практикой в США. Цель данных обследований заключается не только в проверке здоровья американских лидеров, но и в том, чтобы предоставить эти сведения общественности.

Президент проходил медосмотр в течение четырех часов восьмого февраля в Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида в штате Мериленд. По словам директора центра, доктора Шона Конли, которого цитирует Fox News, учитывая все результаты лабораторных исследований, анализы и рекомендации специалистов, у 72-летнего "президента отличное здоровье". Так, во время обследования у него было зафиксировано давление - 118 на 80. "Функции печени, почек и щитовидной железы Трампа, а также электролиты и показатели крови - все "в норме", - пояснил Конли. Известно, что главу Белого дома осматривали 11 специалистов.

Вместе с тем, за минувший год он прибавил в весе, страдая ожирением, и медики рекомендовали ему сбросить 7-8 килограммов. Кроме того, из-за любви к фастфуду у него имеется повышенный холестерин, из-за чего Трамп вынужден принимать увеличенную дозу лекарств. Напомним, что американский лидер с молодых лет заботится о своем здоровье: так, он никогда не курил и не употреблял спиртные напитки. Кстати, из-за увлечения "нездоровой пищей" во время медосмотров высокий уровень холестерина регулярно фиксировался и у Барака Обамы.