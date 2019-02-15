Новости

Полиция США не нашла политических мотивов в убийстве пса по кличке Трамп 04:21
Обнародованы данные медицинского обследования Трампа 03:29
В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах 03:08
Хоккеисты сборной Беларуси стали серебряными призерами ЕЮОФ-2019 02:41
США отказались от одностороннего вывода войск из Афганистана 02:25
Захарова назвала последствия военного вмешательства США в Венесуэлу 02:19
Власти Турции узнали о новой версии избавления от тела Хашкаджи 01:57
Ford сохранит автозавод под Санкт-Петербургом 01:51
Сенат США утвердил Уильяма Барра на пост генпрокурора страны 01:22
В России приостановят продажи ряда лекарственных препаратов 00:48
Белый дом: Трамп объявит режим ЧП для финансирования стены 00:44
В Москве в массовой драке со стрельбой пострадало два человека 00:34
В США молодой человек открыл стрельбу на территории школы 00:22
Путин осмотрел арену для керлинга в Сочи 14.02.2019
Споры в сфере интеллектуальной собственности можно будет решить онлайн 14.02.2019
В Москве машина загорелась в паркинге ТЦ 14.02.2019
Лекарство "Эреспал" изымут из аптек из-за опасных побочных эффектов 14.02.2019
В Греции полицейские с дубинками атаковали фанатов киевского "Динамо" 14.02.2019
БАТЭ сенсационно победил "Арсенал" в Лиге Европы 14.02.2019
Путин рассказал, как дзюдо помогает снять "розовые очки" 14.02.2019
У футбольного клуба "Динамо" сменился владелец 14.02.2019
В Красноярске завершен разбор завалов обрушившегося дома 14.02.2019
В Албании депутат парламента облил чернилами премьера 14.02.2019
Путин провел разминку с дзюдоистами 14.02.2019
Павла Грудинина сняли с поста главы совета депутатов города Видного 14.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 03:29
Рубрика: В мире

Обнародованы данные медицинского обследования Трампа

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

В четверг были обнародованы данные второго во время пребывания в должности президента США медицинского обследования Дональда Трампа. Подобное является общепринятой практикой в США. Цель данных обследований заключается не только в проверке здоровья американских лидеров, но и в том, чтобы предоставить эти сведения общественности.

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Трамп установил в Белом доме симулятор для игры в гольф

Президент проходил медосмотр в течение четырех часов восьмого февраля в Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида в штате Мериленд. По словам директора центра, доктора Шона Конли, которого цитирует Fox News, учитывая все результаты лабораторных исследований, анализы и рекомендации специалистов, у 72-летнего "президента отличное здоровье". Так, во время обследования у него было зафиксировано давление - 118 на 80. "Функции печени, почек и щитовидной железы Трампа, а также электролиты и показатели крови - все "в норме", - пояснил Конли. Известно, что главу Белого дома осматривали 11 специалистов.

Вместе с тем, за минувший год он прибавил в весе, страдая ожирением, и медики рекомендовали ему сбросить 7-8 килограммов. Кроме того, из-за любви к фастфуду у него имеется повышенный холестерин, из-за чего Трамп вынужден принимать увеличенную дозу лекарств. Напомним, что американский лидер с молодых лет заботится о своем здоровье: так, он никогда не курил и не употреблял спиртные напитки. Кстати, из-за увлечения "нездоровой пищей" во время медосмотров высокий уровень холестерина регулярно фиксировался и у Барака Обамы.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Красноярска
Песков сравнил с рэкетом новый законопроект США по санкциям
СК начал проверку после столкновения самолетов во Внуково
Названа причина смерти певца Сергея Захарова