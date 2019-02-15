Обсуждаем прогноз погоды на "Оскаре"

Остается десять дней до церемонии вручения премии "Оскар" новым лауреатам. Мир гадает - кому теперь подфартит? Включимся.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" главная борьба развернется между польской "Холодной войной" Павла Павликовского и "Ромой" мексиканца Альфонсо Куарона. Шансы этих черно-белых, реставрирующих прошлое фильмов примерно равны. Первый взял целых пять европейских "Оскаров", второй признан лучшим Британской киноакадемией, получил два "Золотых глобуса" за режиссуру и как лучший фильм на иностранном языке. Первый награжден режиссерским призом на Каннском фестивале, второй стал триумфатором в Венеции. У обоих есть множество запасных вариантов и на "Оскаре": они фигурируют не только в списках иностранных картин, но и в числе сильных кандидатов на призы в главных номинациях, что с иностранными фильмами случается крайне редко. Так что легко предугадать, что без весомых Академических премий не останутся обе картины.

Что касается российского участия в гонке за "Оскаром", то в последние годы ближе всех к победе был Андрей Звягинцев, чьи фильмы "Левиафан" и "Нелюбовь" попадали на финишную прямую. На этот раз, как считают многие наблюдатели, серьезные шансы могли быть у новаторской и при этом глубоко трогательной картины Алексея Федорченко "Война Анны", но российский "оскаровский комитет" предпочел ей заведомо проигрышный "Собибор" Константина Хабенского - прекрасного актера, но начинающего режиссера. Фильм отмечен всеми слабостями дебюта и не прошел даже в лонг-лист.

С перспективами на главный "Оскар" - за лучший фильм - ситуация, скорее, компромиссная. По принятым несколько лет назад правилам, число номинантов было доведено сначала до десяти, потом до восьми - и, как показала практика, "до кучи": две-три действительно сильных картины присыпаны горстью вполне безнадежных. В этом году, по олимпийскому счету, безнадежным могло бы считаться большинство, и разбираться теперь нужно в восьми оттенках серого.

Из фильмов на иностранном языке сюда попала только черно-белая "Рома", но я боюсь, что академики никогда не дадут главного "Оскара" "чужой" картине. Тем более, что "Рома" фигурирует еще в девяти (!) номинациях и вполне может получить премию, скажем, за режиссуру. В этом случае приз в номинации иностранных фильмов уйдет польской "Холодной войне" - и все останутся довольны.

Высоко котируется "Зеленая книга". Далеко не шедевр, но ровно тридцать лет назад фильм на ту же тему расистских предрассудков и даже с похожей фабулой "Шофер мисс Дэйзи" Брюса Бересфорда взял "Оскара", тоже не будучи вечнозеленым шедевром. Предвестий возможного триумфа у фильма много: три "Золотых глобуса", а главное, очень престижная премия Гильдии продюсеров, которая предсказывала будущую победу в шести-семи случаях из десяти. С другой стороны, появление фильма на экранах сопровождалось громкими скандалами, которые могут сказаться на решении академиков. Вигго Мортенсен на премьере картины позволил себе неаккуратно высказаться в адрес чернокожих и потом был вынужден приносить извинения. К тому же в основу фильма взят реальный случай, и семья Дона Ширли - персонажа, тонко сыгранного Махершалой Али, уже заявила о своем недовольстве вольностями сценаристов. Да и режиссерскую репутацию Питера Фаррелли не назовешь блестящей: шлейф "Тупого, еще тупее" будет за ним тянуться еще очень долго.

К моему удивлению, много сторонников у "Богемской рапсодии" - мюзиклу о культовой группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри. На мой взгляд, это стандартно выполненный байопик без заметных художественных взлетов, и сыгравший главную роль Рами Малек озабочен, скорее, подражанием манере, нежели воплощением характера: он здесь более имитатор, чем интерпретатор. Против фильма могут сработать и актуальные, в свете движения #MeToo, обвинения режиссеру Брайану Сингеру в сексуальных домогательствах, на что Сингер ответил встречными обвинениями нападавшим в гомофобии. Большинство наблюдателей сходятся в том, что актерский приз возьмет Малек, и этим "Богемская рапсодия" удовлетворится. Что в присутствии работ Вигго Мортенсена ("Зеленая книга") и Уиллема Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"), с моей точки зрения, было бы крайне несправедливо.

Много поклонников и у костюмной драмы-комедии "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, и она делит с "Ромой" место рекордсмена по числу номинаций - их тоже десять. Британская киноакадемия увенчала ее семью премиями, включая "Лучший фильм", а Оливия Колман получила "Золотой глобус" как лучшая актриса. Но на главного "Оскара" у фильма, думаю, мало шансов: он, конечно, свой, англоязычный, но, скорее, британский, а грек Лантимос никогда не входил в число фаворитов американского проката, и эти высоты ему еще предстоит завоевать.

Остальные фильмы я бы не рассматривал всерьез, но на безрыбье и рак рыба. Возьмем "Власть" Адама Маккэя - ученически дотошный байопик о бывшем вице-президенте США Дике Чейни. Кристиан Бэйл претендует на актерский приз, хотя его стоило бы отдать мастеровитым гримерам (так, возможно, и будет). Номинированные на премии режиссура, сценарий и монтаж, по-моему, не отмечены особой умелостью. К тому же пресса фильма, скорее, разгромна, а бокс-офис и вовсе неутешителен.

Мюзикл "Звезда родилась" тоже не отнесешь к достижениям в этом классическом голливудском жанре, он по всем параметрам уступает четырем своим одноименным предшественникам. Но это мое мнение, а вот американская пресса к нему предельно благожелательна, кассовые показатели тоже неплохи. Брэдли Купер в режиссуре дебютант, в номинанты не попал, в фильме заметна его неуверенность, и картина не взяла ни одной награды в призовой кампании киногильдий США. На "Золотом глобусе" и на церемонии Британской киноакадемии фильм получил премии только в музыкальных номинациях "Лучшая песня" и "Лучший саундтрек" соответственно. Я бы не считал его серьезным претендентом, но после того, как в американском многоопытном кино событием становился столь же беспомощный собрат "Звезды" по жанру - мюзикл "Ла-Ла-Лэнд" - готов допустить любую несуразицу.

Боевик "Черная пантера" взял впечатляющий бокс-офис, что для коммерческого "Оскара" всегда немаловажно. Его наградила своим призом политкорректная Гильдия актеров, да и вообще первый в истории блокбастер о чернокожем супергерое знаменует некую веху в американском сознании, окончательную и бесповоротную победу над расизмом - все это тоже важно для "Оскара". Думаю, академики позаботятся о том, чтобы как-то поощрить принципиальную и для кино, и для нации тенденцию, но главного "Оскара" художественно бескрылому фильму все-таки, думаю, не видать.

Более весомый вклад в дело борьбы с расистским сознанием внес "Черный клановец" Спайка Ли - не случайно фильм фигурировал в номинациях почти каждой американской киногильдии. При этом картина бросает вызов не только расистам, но и вообще адептам нацизма, ибо в схватку с ними по сюжету вступают в единой связке чернокожий и еврей, - добротно сработанная авантюрная комедия с остроумным сценарием и яркими актерами. К тому же если Спайк Ли возьмет "Оскара", это будет первый случай в его карьере: он получал премию за вклад в киноискусство, но ни разу не номинировался ни как создатель лучшего фильма, ни как режиссер. С точки зрения торжествующей в Голливуде политкорректности это было бы справедливо.

При таком раскладе номинантов, согласитесь, любой прогноз столь же неутешителен, сколь и зыбок. Лично мне больше других нравится "Зеленая книга", хотя и в таком случае при одной только мысли, что это лучший фильм года, озноб проходит по коже.

Церемония вручения премий Американской киноакадемии состоится 25 февраля. "РГ" будет следить за процессом.