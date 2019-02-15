Новости

Белорусский холдинг купил в Карелии тракторный завод 10:48
"Приключения Паддингтона" станут мультсериалом 10:42
Москвичей предупредили о сильном ветре 10:33
Захарова прокомментировала угрозы Болтона по Венесуэле 10:32
В Хабаровске при пожаре в доме погиб инвалид 10:27
Спецслужбы Бийска эвакуировали более сотни учреждений города 10:27
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей 10:18
Прокуратура Приамурья прокомментировала видео о пасеке Цеповяза 10:12
Американский флот пополнится беспилотными подводными лодками Orca 10:06
Дом на Смоленской набережной признали памятником архитектуры 10:04
Уголовное дело возбуждено после "разборки" у кафе в Москве 10:02
Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге на отдыхе 09:56
Морская авиация ЧФ разбомбила десантный отряд кораблей "противника" 09:48
В Кузбассе артиллерийская самоходка наехала на опору ЛЭП 09:35
В Удмуртии арестовали депутата госсовета 09:32
При углублении Волхова пропали 10 миллионов рублей 09:30
Приморский леопард озадачил ученых манерой фотографироваться 09:24
ЦБ отозвал лицензию у инкассатора "АРБ-Инкасс" 09:23
Бекхэм предстанет перед судом за использование телефона в автомобиле 09:19
В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка 09:11
Компания BIOCAD откроет новую площадку в ОЭЗ "Нойдорф" 09:10
В Уфе при столкновении шести машин пострадал ребенок 09:06
В Минобороны прокомментировали заявление продюсера BBC 09:00
В автомобильной аварии в Приамурье погибла женщина 08:48
СМИ: Делегация Европарламента встретится с Хуаном Гуайдо 08:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 10:10
Рубрика: Спорт

Олимпиец Сергей Фокичев показал пример спортивной дипломатии

Текст: Александр Борисов (Сараево - Восточное Сараево)
Поддержать российскую команду на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ-2019) приехал наш конькобежец Сергей Фокичев, который 35 лет назад на XIV зимних Олимпийских играх в Сараево выиграл "золото" на дистанции 500 метров. Прославленный спортсмен в четверг продемонстрировал и возможности спортивной дипломатии, посетив спортивный клуб "Рандори" в Восточном Сараево и поболев вместе со спортсменами из братской Беларуси за их сборную в финале хоккейного турнира ЕЮОФ-2019.
Сергей Фокичев с чемпионом мира по дзюдо Неманьей Майдовым и его тренером. Фото: Александр Борисов Сергей Фокичев с чемпионом мира по дзюдо Неманьей Майдовым и его тренером. Фото: Александр Борисов
Сергей Фокичев с чемпионом мира по дзюдо Неманьей Майдовым и его тренером. Фото: Александр Борисов

Олимпийски чемпион поделился своими впечатлениями с корреспондентом "Российской газеты" от визита в Боснию и Герцеговину, оценил уровень подготовки и проведения ЕЮОФ-2019.

Сергей Фокичев: Для меня это особое мероприятие, так как 35 лет назад я выступал здесь на большой Олимпиаде. Очень символично, что боснийцы нашли силы и вновь провели столь значимое мероприятие. Нас приняли здесь дружелюбно. Но, естественно, есть определенные недочеты. Мне, например, не очень понятно, почему перед хоккейными матчами, в том числе и между Россией и Чехией не звучали гимны. Есть вопросы и к инфраструктуре, которая практически не изменилась с 1984 года.

Фигурист Илья Яблоков завоевал "золото" на ЕЮОФ-2019

Босния и Герцеговина, видимо, переживает трудные времена, но, тем не менее, старается проводить такого рода международные форумы. Только за это уже следует поблагодарить организаторов и Олимпийский комитет БиГ, принявший такое решение. Я вижу здесь накал борьбы. Для ребят, которые приехали сюда, данные соревнования являются значимыми и они их воспринимают как крупные международные игры. Поэтому я уверен, что это поможет молодежи выйти на новый уровень.

Между тем во вторник, 12 февраля, делегация Олимпийского комитета России (ОКР) посетила город Зворник, расположенный на территории Республики Сербской, примерно в 130 километрах от Сараево. Представители ОКР подарили 32 комплекта футбольной формы команде "Будущее" ("Будућност"), выступающей во второй лиге местного чемпионата. В свою очередь посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов поблагодарил ОКР за сотрудничество в деле укрепления мира и стабильности на Балканах. Сергей Фокичев также участвовал в указанном мероприятии, а позднее - в четверг самостоятельно посетил спортивный клуб "Рандори" в Восточном Сараево, где пообщался с 22-летним чемпионом мира по дзюдо Неманьей Майдовым и его отцом, наставником, лучшим тренером Европы по дзюдо 2017 года Любишей Майдовым.

Сергей Фокичев со спортсменами из клуба "Рандори" в Восточном Сараево. Фото: Александр Борисов

Сергей Фокичев: Я думаю, что спортивная дипломатия - это позитивная практика, поскольку спорт способствует объединению народов, а его язык понятен всем. Посредством спорта мы быстрее начинаем понимать друг друга. Я считаю, что посещение Зворника и передача формы местному клубу было воспринято тепло стороны со стороны сербов, и мы почувствовали искреннюю благодарность. И после таких позитивных шагов, естественно, проще разговаривать и выстраивать диалог. Прекрасно, что все это проходило под патронажем посла России Петра Иванцова. Сотрудничество с Республикой Сербской не остановится на этом. Мы будем его продолжать. Уже есть определенные мысли. Сербы  - это наш братский народ. Мы почувствовали, что нас здесь уважают, любят и ценят, а главное - на нас здесь надеются.

Фигуристка Анна Щербакова завоевала "золото" на ЕЮОФ-2019

Дзюдоисты из Восточного Сараево оказались воодушевлены встречей с российским олимпийским чемпионом, возможностью услышать от него теплые слова и пожелания в их адрес. Корреспонденту "Российской газеты" удалось пообщаться с чемпионом мира Неманьей Майдовым и его тренером Любишей Майдовым, которые не скрывали позитивных эмоций от знакомства с Сергеем Фокичевым и своего особого отношения к России.

Неманья Майдов: Встреча с Сергеем Фокичевым для нас - это огромная честь. Визит в наш клуб российского олимпийского чемпиона, завоевавшего данный титул в 1984 году у нас здесь, это значимое событие для всех спортсменов из Республики Сербской. Мы надеемся на расширение нашего дальнейшего взаимодействия с братской Россией. В свою очередь я также верю, что это знакомство может является определенным символом, так как я также стремлюсь завоевать титул олимпийского чемпиона.

Сергей Фокичев в Сараево на трассе, где он завоевал олимпийское "золото" в 1984 году. Фото: Александр Борисов

Любиша Майдов: Описать значимость этого события для нашего клуба невозможно. Олимпийский чемпион - это непререкаемый авторитет для любого спортсмена. Обмен же опытом с братской для нас Россией и развитие устойчивых контактов между спортсменами должны позитивно сказаться на взаимодействии между нашими странами и народами.
 

Спорт Виды спорта Зимний спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Захарова прокомментировала угрозы Болтона по Венесуэле
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков
Уголовное дело возбуждено после "разборки" у кафе в Москве