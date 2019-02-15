Поддержать российскую команду на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ-2019) приехал наш конькобежец Сергей Фокичев, который 35 лет назад на XIV зимних Олимпийских играх в Сараево выиграл "золото" на дистанции 500 метров. Прославленный спортсмен в четверг продемонстрировал и возможности спортивной дипломатии, посетив спортивный клуб "Рандори" в Восточном Сараево и поболев вместе со спортсменами из братской Беларуси за их сборную в финале хоккейного турнира ЕЮОФ-2019.

Олимпийски чемпион поделился своими впечатлениями с корреспондентом "Российской газеты" от визита в Боснию и Герцеговину, оценил уровень подготовки и проведения ЕЮОФ-2019.

Сергей Фокичев: Для меня это особое мероприятие, так как 35 лет назад я выступал здесь на большой Олимпиаде. Очень символично, что боснийцы нашли силы и вновь провели столь значимое мероприятие. Нас приняли здесь дружелюбно. Но, естественно, есть определенные недочеты. Мне, например, не очень понятно, почему перед хоккейными матчами, в том числе и между Россией и Чехией не звучали гимны. Есть вопросы и к инфраструктуре, которая практически не изменилась с 1984 года.

Босния и Герцеговина, видимо, переживает трудные времена, но, тем не менее, старается проводить такого рода международные форумы. Только за это уже следует поблагодарить организаторов и Олимпийский комитет БиГ, принявший такое решение. Я вижу здесь накал борьбы. Для ребят, которые приехали сюда, данные соревнования являются значимыми и они их воспринимают как крупные международные игры. Поэтому я уверен, что это поможет молодежи выйти на новый уровень.

Между тем во вторник, 12 февраля, делегация Олимпийского комитета России (ОКР) посетила город Зворник, расположенный на территории Республики Сербской, примерно в 130 километрах от Сараево. Представители ОКР подарили 32 комплекта футбольной формы команде "Будущее" ("Будућност"), выступающей во второй лиге местного чемпионата. В свою очередь посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов поблагодарил ОКР за сотрудничество в деле укрепления мира и стабильности на Балканах. Сергей Фокичев также участвовал в указанном мероприятии, а позднее - в четверг самостоятельно посетил спортивный клуб "Рандори" в Восточном Сараево, где пообщался с 22-летним чемпионом мира по дзюдо Неманьей Майдовым и его отцом, наставником, лучшим тренером Европы по дзюдо 2017 года Любишей Майдовым.

Сергей Фокичев со спортсменами из клуба "Рандори" в Восточном Сараево. Фото: Александр Борисов

Сергей Фокичев: Я думаю, что спортивная дипломатия - это позитивная практика, поскольку спорт способствует объединению народов, а его язык понятен всем. Посредством спорта мы быстрее начинаем понимать друг друга. Я считаю, что посещение Зворника и передача формы местному клубу было воспринято тепло стороны со стороны сербов, и мы почувствовали искреннюю благодарность. И после таких позитивных шагов, естественно, проще разговаривать и выстраивать диалог. Прекрасно, что все это проходило под патронажем посла России Петра Иванцова. Сотрудничество с Республикой Сербской не остановится на этом. Мы будем его продолжать. Уже есть определенные мысли. Сербы - это наш братский народ. Мы почувствовали, что нас здесь уважают, любят и ценят, а главное - на нас здесь надеются.

Дзюдоисты из Восточного Сараево оказались воодушевлены встречей с российским олимпийским чемпионом, возможностью услышать от него теплые слова и пожелания в их адрес. Корреспонденту "Российской газеты" удалось пообщаться с чемпионом мира Неманьей Майдовым и его тренером Любишей Майдовым, которые не скрывали позитивных эмоций от знакомства с Сергеем Фокичевым и своего особого отношения к России.

Неманья Майдов: Встреча с Сергеем Фокичевым для нас - это огромная честь. Визит в наш клуб российского олимпийского чемпиона, завоевавшего данный титул в 1984 году у нас здесь, это значимое событие для всех спортсменов из Республики Сербской. Мы надеемся на расширение нашего дальнейшего взаимодействия с братской Россией. В свою очередь я также верю, что это знакомство может является определенным символом, так как я также стремлюсь завоевать титул олимпийского чемпиона.

Сергей Фокичев в Сараево на трассе, где он завоевал олимпийское "золото" в 1984 году. Фото: Александр Борисов

Любиша Майдов: Описать значимость этого события для нашего клуба невозможно. Олимпийский чемпион - это непререкаемый авторитет для любого спортсмена. Обмен же опытом с братской для нас Россией и развитие устойчивых контактов между спортсменами должны позитивно сказаться на взаимодействии между нашими странами и народами.

