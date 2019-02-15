Полиция США не нашла политических мотивов в убийстве пса по кличке Трамп

В США полиция штата Миннесота установила, что убийство собаки по кличке Дональд Трамп не носило политической подоплеки вопреки мнениям в соцсетях.

Аляскинский маламут, принадлежавший местному жителю, был застрелен 10 февраля, сообщает телеканал Fox News. Сразу после происшествия появились слухи о том, что убийство носит политический характер. Дело в том, что хозяин собаки является ярым сторонником президента США и даже питомца назвал в его честь. При этом сосед, застреливший пса, напротив, активно поддерживает демократов.

Полицейские решили разобраться в этой истории в интересах общественной безопасности, поскольку в соцсетях начались взаимные угрозы из-за некорректной информации, пишет РИА Новости.

В результате расследования было установлено, что сосед, застреливший маламута, сделал это законно, "защищая свой домашний скот на территории своей частной собственности". Уточняется, что за последние три года полицейские получили 14 жалоб на владельца убитой собаки: его питомцы и ранее нарушали границы частной собственности, кусали людей и нападали на домашних животных.