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Популярные смартфоны с шикарным звуком снова появятся в продаже

15.02.2019,  
12:29
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китайском сервисе микроблогов Weibo появилась информация о возрождении бренда Lemeng Mobile.

Ранее под этим названием выпускались смартфоны, рассчитанные на меломанов. Устройства компоновались качественными динамиками, а также обеспечивали высококлассное звучание в наушниках.

В созданном профиле владельцем указана компания Lenovo Group, боссы которой, судя по всему, насмотревшись на своих китайских коллег, решили, что для успеха предприятия нужно развести как можно больше суббрендов, чтобы окончательно запутать потребителей.

Так, бренд Redmi весьма удачно "отделился" от Xiaomi, на свои бюджетные решения Huawei вешает ярлык Honor, а Oppo с помощью гаджетов Realme проводит экспансию технологического рынка в индийском регионе.

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Несмотря на путаницу для покупателя, который не хочет разбираться в стремящемся к бесконечном количестве ответвлений, дополнительных линеек и специальных серий, подобная стратегия наводнения рынка мобильных технологий в итоге обеспечивает производителям солидную прибыль.

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