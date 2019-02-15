Власть
15.02.2019 15:56
Текст: Айсель Герейханова

Путин и Лукашенко вместе вышли на лед

Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей. С ними также играет сын Лукашенко Николай. Владимир Путин вышел на лед под номером 11.

Интересно, что у отца и сына - номер 1 на форме. Путин и Лукашенко играют за одну команду "Тигров" в красно-белой форме против сине-красных "Медведей".

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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На сочинскую арену "Шайба" оба лидера приехали после посещения образовательного центра "Сириус" и переговоров, посвященных сотрудничеству двух стран в гуманитарной сфере.

Матч тренировочный, поэтому на трибунах - только журналисты.

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