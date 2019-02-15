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15.02.2019 14:44
Рубрика: Власть

Путин и Лукашенко посетили "Сириус"

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили в пятницу образовательный центр "Сириус" в Сочи.

Во время встречи с ребятами, которые там обучаются, российский президент заявил, что задача государства - создать хорошие условия для применения знаний в России, а работать ребята могут, где им хочется. Так Путин отреагировал на вопрос Лукашенко о том, где воспитанники центра планируют работать после окончания образования - в России или в других странах. Сами ребята ответили, что полученные навыки можно применить везде.

Фото: Pixabay
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Оба лидера также прошлись по классам, где ребята рассказали им о проектах, которые они осуществляют в рамках обучения: в области генной инженерии, информационных технологий.

"Потребности в кадрах (в IT сфере - прим. "РГ" ) большие, и они будут нарастать, особенно на стыке дисциплин. Очень важно, что вы все вместе. Одно из, абсолютно точно, конкурентных преимуществ - это умение работать в команде", - сказал Владимир Путин ученикам "Сириуса".

Власть Работа власти Госуправление Президент Отношения России и Беларуси
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