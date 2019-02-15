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15.02.2019 13:55
Рубрика: Власть

Путин встретился с Лукашенко в новом формате

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин
Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в новом формате. В пятницу они встретились в Сочи в образовательном центре "Сириус", чтобы обсудить взаимодействие двух стран в гуманитарных областях. В совещании также принимают участие профильные министры двух стран.

Путин отметил, что гуманитарное сотрудничество - "чрезвычайно важное направление, которое лежит в основе развития сегодняшнего мира, вообще, и наших стран, в частности". Владимир Путин пояснил, что такая встреча нужна для того, чтобы "наши коллеги на высоком министерском уровне могли встретиться и поговорить о сотрудничестве в этом направлении". Лукашенко поблагодарил за приглашение в образовательный центр Сириус. Он пояснил, что в основном они с российским президентом занимаются финансовыми вопросами и экономикой. "Меньше внимания уделяли культуре, образованию, спорту, здравоохранению", - заметил он и подчеркнул, что это не значит, что в этих сферах ничего не происходит. Лукашенко также заявил, что в Беларуси будет создан технопарк по образцу "Сириуса". "Мы тоже хотим собрать не просто способных, но вундеркиндов", - пояснил он.

Фото: Pixabay
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Впервые Лукашенко побывал в "Сириусе" в 2015 году. Школьники и учителя Беларуси не раз принимали участие в образовательных программах центра "Сириус" и в программах повышения квалификации. Напомним, образовательный центр "Сириус" был открыт Фондом "Талант и успех" по решению Владимира Путина. Работа центра направлена на выявление, развитие и профессиональную поддержку одаренных детей.

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