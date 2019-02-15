Путин положительно оценил переговоры с Лукашенко

После трехдневных переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который все это время находился в Сочи, Владимир Путин отметил, что "работа у нас получилась".

Российский президент также сказал, что хотел дать возможность своему коллеге не только поработать, но и отдохнуть, "покататься на склонах и, может быть, поиграть в хоккей".

Сам Лукашенко рассказал журналистам, что за все эти дни ни разу не прозвучало слово "налоговый маневр".

"Как будто это важнейшая проблема в отношениях Беларуси и России. Она действительно существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю: мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня", - сказал президент Беларуси.