Путин поздравил коллектив БДТ им. Товстоногова со 100-летием театра

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова со столетним юбилеем.

"Многие годы ваш замечательный театр наполняет яркими красками палитру культурной жизни Северной столицы и всей страны, является подлинным достоянием и гордостью отечественного искусства, - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. - Радуя публику интересным, содержательным репертуаром, он открыт для смелых художественных идей и замыслов, всегда созвучен времени и верен своим творческим принципам".

Отдельно глава государства отметил заслуги Георгия Александровича Товстоногова, сыгравшего огромную роль в создании и становлении легендарного театра. По словам российского президента, именно он "задал высочайшую планку мастерства и заложил традиции беззаветного служения родной сцене".

Владимир Путин пожелал творческому коллективу БДТ новых свершений и триумфов.

БДТ им. Товстоногова открыл свои двери еще 15 февраля 1919 года. Первой постановкой на сцене театра стал "Дон Карлос" по одноименной трагедии Фридриха Шиллера. В 1970 году была открыта Малая сцена театра, а с 1992 года БДТ носит имя гениального режиссера Георгия Александровича Товстоногова, стоявшего у истоков становления легендарного театра и руководивший им треть века.