Новости

В Петрозаводске открыли доску в память о пулеметчике 9-й роты 13:51
Итальянец стал отцом в 93 года 13:46
Путин поздравил коллектив БДТ им. Товстоногова со 100-летием театра 13:41
В Самаре под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома 13:37
Опубликован рейтинг самых дешевых арендных квартир Москвы 13:36
В Мордовии офицеров и сотрудников завода задержали за взяточничество 13:34
Ученые и спортсмены станут послами юбилея Михаила Калашникова 13:23
В России появятся 14 новых территорий опережающего развития 13:22
Под Геленджиком севший на мель сухогруз стал зоной бедствия 13:18
В Испании нашли массовые захоронения принесенных в жертву собак 13:12
"Кина не будет": Владимир Машков решил больше не сниматься 13:06
В Иванове произошло нападение на мэра 13:00
Путин присвоил Ковтуну звание Героя России 12:59
Пельш прокомментировал скандал вокруг Друзя и Бера 12:58
В подпольной аптеке Ростова нашли лекарства на 1 млн рублей 12:55
В ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается выставка "Афишемания" 12:52
Грядущую церемонию вручения премии "Оскар" омрачил еще один скандал 12:44
Взорвавшийся в Красноярске жилой дом был построен незаконно 12:43
Анонсирован первый полет ударного беспилотника "Охотник" 12:31
Медведев предложил пересмотреть подход к оценке уровня бедности 12:30
В Прикамье назвали причину массового отравления в лагере 12:28
Нижегородка убила возлюбленного из-за отказа почистить картошку 12:26
На Урале СК проверит смерть женщины из-за неверного диагноза 12:25
В Омске свадебный кортеж попал в ДТП 12:25
ФНС вернула в бюджет свыше 200 млрд рублей долгов по страховым взносам 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 13:41
Рубрика: Культура

Путин поздравил коллектив БДТ им. Товстоногова со 100-летием театра

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова со столетним юбилеем.

"Многие годы ваш замечательный театр наполняет яркими красками палитру культурной жизни Северной столицы и всей страны, является подлинным достоянием и гордостью отечественного искусства, - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. - Радуя публику интересным, содержательным репертуаром, он открыт для смелых художественных идей и замыслов, всегда созвучен времени и верен своим творческим принципам".

Фото: Пресс-служба БДТ имени Г.А.Товстоногова
В БДТ поставили постмодернистский роман Зебальда

Отдельно глава государства отметил заслуги Георгия Александровича Товстоногова, сыгравшего огромную роль в создании и становлении легендарного театра. По словам российского президента, именно он "задал высочайшую планку мастерства и заложил традиции беззаветного служения родной сцене".

Владимир Путин пожелал творческому коллективу БДТ новых свершений и триумфов.

БДТ им. Товстоногова открыл свои двери еще 15 февраля 1919 года. Первой постановкой на сцене театра стал "Дон Карлос" по одноименной трагедии Фридриха Шиллера. В 1970 году была открыта Малая сцена театра, а с 1992 года БДТ носит имя гениального режиссера Георгия Александровича Товстоногова, стоявшего у истоков становления легендарного театра и руководивший им треть века.

Культура Театр Драматический театр Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Год театра
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Первый канал прокомментировал отстранение Бера и Друзя
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Захарова ответила на угрозы Болтона по Венесуэле
США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков