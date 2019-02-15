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15.02.2019 17:30
Рубрика: Общество

Радио "Комсомольская правда" исполняется 10 лет

16 февраля 2009 года в 9:05 по Москве на частоте 97.2 FM в эфир вышел первый выпуск новостей - круглосуточная информационно-разговорная радиостанция "Комсомольская правда" начала свое вещание.

Являясь частью большого мультимедийного холдинга, Радио КП за 10 лет уверенно завоевало свою аудиторию. 24 часа в сутки 7 дней в неделю в радиоэфире освещаются самые резонансные и актуальные события в стране и мире.

Сегодня Радио КП - это федеральная радиостанция с 61 передатчиком и вещанием в 400 населенных пунктах от Калининграда до Владивостока. Каждый год Радио "Комсомольская правда" открывает все новые пункты вещания, а значит тысячи людей получают возможность настроиться с нами на одну волну. В процессе запуска вещание в Астрахани, Санкт-Петербурге и Нижневартовске.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Рост подтверждают и медиа-показатели - по данным исследовательской компании Mediascope за 2018 год, Радио КП стало самой быстрорастущей радиостанцией. Ежедневно нас слушает 1,4 миллионов человек, ежемесячно - 4,3 миллиона. Технический охват аудитории на сегодняшний день более 53 миллионов человек.

За 10 лет в студии Радио КП побывали сотни артистов, политиков, звезд первой величины, общественных деятелей и экспертов. В 2018 году гостем прямого эфира стал президент России Владимир Путин.

Радио "Комсомольская правда" - заслуженный обладатель наград и премий, победитель многих профессиональных конкурсов. Радио КП регулярно входит в ТОП-8 по цитируемости по данным "Медиалогии" среди федеральных радиостанций. В отчетном годовом рейтинге за 2018 год Радио КП заняло 5 место, обойдя BusinessFM, Вести FM и Коммерсантъ FM.

Пост генерального директора радиостанции с 2013 года занимает известный медиаменеджер, лауреат Национальной Премии "Медиа-Менеджер года" в 2011 и 2016 годах, Александр Чепель. С 2019 года главный редактор радио - Андрей Горбунов.

В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM, а также в режиме online на сайте fm.kp.ru, в соцсетях - vk.com/radiokp, facebook.com/radkp и на канале Радио "Комсомольская правда” в Youtube.

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