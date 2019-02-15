Ракетоносцы Ту-95МС прошли над восточными морями

Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в очередной раз пролетели над нейтральными водами Японского и Охотского морей, а также западной частью Тихого океана.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны России, воздушное патрулирование длилось более 15 часов. Появление в этом регионе наших самолетов переполошило некоторые соседние страны. Во всяком случае, японские генералы тут же выслали для сопровождения ракетоносцев свои перехватчики. Близко приближаться к русским "Медведям" (так натовцы именуют Ту-95МС) чужие пилоты явно поостереглись. Как говорится, от греха подальше. Тем более что воздушное патрулирование российские "стратеги" вели совместно с истребителями Су-35С.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ заявили, что появление наших стратегических бомбардировщиков над нейтральными водами Тихого океана абсолютно не противоречит международному праву. Во-первых, обо всех таких вылетах Россия через министерство иностранных дел уведомляет заинтересованные государства. Во-вторых, маршруты "дальников" заранее оговорены, они лежат в стороне от гражданских авиатрасс и не несут угрозы пассажирским лайнерам. Наконец, тактические пуски ракет и другие учебно-боевые задачи российские экипажи в ходе таких миссий выполняют без реального применения оружия.

Тем не менее, морские маршруты приносят летчикам огромную пользу. Находясь в воздухе по многу часов, пилоты и штурманы решают навигационные задачи над безориентирной местностью, учатся дозаправлять бомбардировщики топливом в полете. Эту сложнейшую операцию в Дальней авиации считают сродни высшему пилотажу. Такая дозаправка позволяет стратегическим ракетоносцам более суток выполнять различные задачи без посадки.

Воздушное патрулирование в дальних морских регионах, конечно, не самоцель. Его наши пилоты осуществляют над центрами сосредоточения войск и сил. Для обеспечения своей безопасности Россия вынуждена таким образом демонстрировать свой флаг у берегов Великобритании, Норвегии, Гренландии, Канады и США.

Как видим, без внимания также не остаются южные и дальневосточные границы нашего государства.