Члены запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" приговорены к длительным срокам

Московский окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения участников запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир".

Девять уроженцев среднеазиатских республик были задержаны сотрудниками ФСБ на съемной квартире в Москве 6 декабря 2016 года. В зависимости от роли каждого, им было предъявлено обвинение в создании, участии и вовлечении граждан в деятельность ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Окружной военный суд признал лидером ячейки 50-летнего Зафара Нодирова, а 35-летнего Фархода Нодирова и 33-летнего Хамида Игамбердыева - его помощниками и руководителями ячейки. Всех троих приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Остальным участникам - Алиджону Одинаеву, Сардорбеку Сиддикову, Муроджону Сатторову, Отабеку Исомадинову, Собирджону Бурхонддини и Азизу Хидирбаеву суд назначил от 11 до 12 лет лишения свободы.

По решению суда, мобильные телефоны, электронные книги и планшеты, которые были изъяты, будут переданы в ФСБ для удаления запрещенной информации, после чего они могут быть возвращены подсудимым. Ни один из девяти подсудимых своей вины не признал, при этом четверо признали, что являлись членами "Хизб ут-Тахрир".