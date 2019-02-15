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15.02.2019 22:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ЦСКА обновил рекорд КХЛ по победам в "регулярке"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Московский ЦСКА обновил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству побед в регулярном чемпионате. В пятницу армейцы обыграли "Слован", и этот выигрыш стал для них 50-м в 59 матчах.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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В составе "красно-синих" дубль оформил Константин Окулов. Кроме того, по шайбе забросили Линден Вей и Максим Мамин. Автором единственного гола "Слована" стал Марио Грман.

Предыдущий рекорд принадлежал также ЦСКА, он был установлен в сезоне-2014/15. Тогда москвичи выиграли 49 матчей "регулярки". Таким образом, они улучшили собственное достижение.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, в 59 матчах они набрали 100 очков. "Слован" находится на 12-й позиции на Западе с 33-мя баллами.

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