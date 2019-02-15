Новости

В России начали принимать заказы на лимузин и седан Aurus 12:08
Кремль: Путин и Лукашенко могут сыграть в хоккей в Сочи 12:05
Кубань стала лидером в РФ по числу отелей с системой "Все включено" 12:00
В Саратовской области лицеист ранил старшекурсника ножом 11:59
Результаты игры Друзя в "Кто хочет стать миллионером?" аннулированы 11:58
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Тарасенко - третьей 11:53
Путин и Абэ не говорили про визы 11:53
Bentley представила самый быстрый в мире внедорожник 11:52
Синоптики предупредили москвичей о гололеде 11:49
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя 11:47
В Уфе стая бродячих собак напала на пятиклассника 11:47
Лукашевич призвал Запад повлиять на Киев для деэскалации ситуации на Украине 11:44
Друзь и Бер отстранены от участия в передачах Первого канала 11:37
Видео: блогеры выяснили, как опасен сорвавшийся при буксировке фаркоп 11:37
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника 11:35
В Петербурге по факту драки двух мам в детсаду возбудили дело 11:29
В Сызрани рухнула крыша жилого дома дореволюционной постройки 11:24
В Москве у полицейских появятся "умные" очки 11:23
В Башкирии проверят больницу, где пенсионерке наложили шину из швабры 11:22
В Краснодаре при пожаре в бытовке погиб ребенок 11:20
В Карелии женщину задержали за создание сети наркотайников 11:18
Козак: Цена на бензин не превысит уровень инфляции 11:17
Таможня "Шереметьево" задержала футболиста Дмитрия Тарасова 11:14
Во Владимирской области под тяжестью снега рухнула крыша дома 11:08
Из квартиры нижегородки вывезли пять грузовиков мусора 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

Текст: Анна Скрипка (Воронеж)

В Воронежской области в одной из палаток полевого лагеря на полигоне обнаружили тело военнослужащего.

Комиссия расследует смерть призывника из военной части под Челябинском

Комиссия штаба Западного военного округа совместно с правоохранительными органами начала проверку по факту смерти солдата.

- Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено дежурной сменой подразделения, - отметили в пресс-службе Западного военного округа. - По докладу с места происшествия признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено.

В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводятся следственные действия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Первый канал прокомментировал отстранение Бера и Друзя
Захарова прокомментировала угрозы Болтона по Венесуэле
США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков
Уголовное дело возбуждено после "разборки" у кафе в Москве