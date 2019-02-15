На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

В Воронежской области в одной из палаток полевого лагеря на полигоне обнаружили тело военнослужащего.

Комиссия штаба Западного военного округа совместно с правоохранительными органами начала проверку по факту смерти солдата.

- Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено дежурной сменой подразделения, - отметили в пресс-службе Западного военного округа. - По докладу с места происшествия признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено.

В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводятся следственные действия.