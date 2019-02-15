Опубликован рейтинг самых дешевых арендных квартир Москвы

Опубликован рейтинг самых доступных предложений на московском рынке аренды жилья - в ТОП-5 ожидаемо попали только однокомнатные квартиры, а разброс цен составил от 20 до 26 тысяч рублей в месяц.

Наиболее экономичные варианты отобрали в компании "Инком-Недвижимость" - первое место отдали "однушке" в панельной пятиэтажке в районе Коптево. За 20 тысяч рублей ежемесячно арендатор получит в распоряжение 32 квадратных метра с мебелью и холодильником, но без стиральной машины. Расположена квартира на первом этаже, на окнах решетки, до платформы МЦК "Коптево" пять минут пешком.

На втором месте "однушка" на Хабаровской улице - до метро "Щелковская" от нее нужно добираться семь минут на транспорте. В квартире есть бытовая техника, но в комнате только письменный стол и больше ничего докупать владелец не планирует. Еще одно требование - не больше двух квартирантов. Цена - 23 тысячи рублей.

За 24 тысячи можно арендовать однокомнатную квартиру на Ташкентской улице, в семи минутах транспортом от станции метро "Кузьминки". Недавно сделан косметический ремонт, в наличии вся мебель и техника. Добавив еще тысячу в месяц, можно поселиться в "однушке" на шоссе Энтузиастов, в 10 минутах транспортом от метро "Новогиреево". В квартире современная мебель и полный набор техники.

Закрывает пятерку самых доступных февральских предложений малогабаритная "однушка" за 26 тысяч рублей. До метро "Первомайская" можно дойти пешком за 10 минут, сдается жилье впервые. Общая площадь всего 18 квадратных метров, а кухня умещается на четырех "квадратах". Технику и мебель владелец обещает купить по желанию арендатора.