Руководство крупнейшей инвесткомпании задержано в Москве

Основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом стало известно в пятницу, после того как в Басманный райсуд поступило ходатайство следствия о заключении топ-менеджера под стражу. Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время.

В суде уточнили, что, кроме Калви, в том же уголовном деле об особо крупном мошенничестве фигурируют еще 5 человек. Кроме Калви, это, в частности, директор по инвестициям вышеупомянутой инвесткомпании Иван Зюзин и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль. Задержан, по данным "Интерфакса" и еще один партнер Baring Vostok Ваган Абгарян. РИА Новости называет имена еще двоих фигурантов - Максим Владимиров и Алексей Кордичев.

Суд в скором времени решит, какую меру пресечения избрать всем фигурантам этого дела.

Напомним, ранее владеющие контрольным пакетом акций банка "Восточный" (входит в топ-40 российских банков по размеру активов) фонды Baring Vostok оспорили решение совета директоров кредитной организации об отставке с поста председателя правления Дмитрия Левина. На врио руководителя банка был назначен выходец из Юниаструм-банка Вячеслав Арутюнян.

Инвестиционная компания Baring Vostok занимается инвестициями в России и других странах СНГ с 1994 года. Как говорится на сайте компании, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 млрд долларов.

Помимо банка "Восточный" фонды Baring Vostok имеют доли в крупном онлайн-ритейлере Ozon, сети продуктовых магазинов "Вкусвилл", строительной компании Etalon Group, агрегаторе такси Gett, компаниях "ЭР-Телеком" и "Новомет".