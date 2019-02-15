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15.02.2019 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руководство крупнейшей инвесткомпании задержано в Москве

Текст: Иван Петров
Основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом стало известно в пятницу, после того как в Басманный райсуд поступило ходатайство следствия о заключении топ-менеджера под стражу. Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В суде уточнили, что, кроме Калви, в том же уголовном деле об особо крупном мошенничестве фигурируют еще 5 человек. Кроме Калви, это, в частности, директор по инвестициям вышеупомянутой инвесткомпании Иван Зюзин и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль. Задержан, по данным "Интерфакса" и еще один партнер Baring Vostok Ваган Абгарян. РИА Новости называет имена еще двоих фигурантов - Максим Владимиров и Алексей Кордичев.

Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev
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Суд в скором времени решит, какую меру пресечения избрать всем фигурантам этого дела.

Напомним, ранее владеющие контрольным пакетом акций банка "Восточный" (входит в топ-40 российских банков по размеру активов) фонды Baring Vostok оспорили решение совета директоров кредитной организации об отставке с поста председателя правления Дмитрия Левина. На врио руководителя банка был назначен выходец из Юниаструм-банка Вячеслав Арутюнян.

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Инвестиционная компания Baring Vostok занимается инвестициями в России и других странах СНГ с 1994 года. Как говорится на сайте компании, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 млрд долларов.

Помимо банка "Восточный" фонды Baring Vostok имеют доли в крупном онлайн-ритейлере Ozon, сети продуктовых магазинов "Вкусвилл", строительной компании Etalon Group, агрегаторе такси Gett, компаниях "ЭР-Телеком" и "Новомет".

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