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15.02.2019 18:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Таможня передала Российской государственной библиотеке старинные издания

Текст: Мария Войнелович
Сотрудники Домодедовской таможни передали на постоянное хранение Российской государственной библиотеке культурные ценности, изъятые при попытке незаконного перемещения через границу.
Фото: Мария Войнелович Фото: Мария Войнелович
Фото: Мария Войнелович
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В церемонии участвовали: начальник Домодедовской таможни Александр Берзан и директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. В своей речи Берзан рассказал, что Библия была изъята на таможне. Как впоследствии выяснилось, приобретена она была на блошином рынке в Кёльне за небольшие деньги, а вот медицинский календарь был скорее всего намеренно приобретенным товаром, который пытались спрятать среди обычных банковских бумаг и провезти через границу.

Первой передали Библию, изданную в 1804 году Британским и зарубежным библейским обществом с целью перевода книги на языки разных народов. Ее представила заведующая отделом редких книг Джамиля Рамазанова. Принято считать, что эта Библия - первое издание Священного Писания, переведенное на всем понятный язык - английский. В свои времена она выпускалась большим тиражом по доступной цене. Эксперт подчеркнула, что книга находится в плохом (разрушенном) состоянии: отходит верхняя крышка переплета, поэтому ее невозможно держать в руках. Однако титульный лист не подделка (издательский) и это очень важно. Также Рамазанова сказала, что издание, находящееся у них, более позднее, чем 1804 года. У книги штампованный переплет, а сам переплетчик оставил о себе сведения (ярлык с указанием фабрики или мастерской и показания о продавце книги). Большее о Библии можно будет сказать только после тщательного изучения.

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Второй переданной книгой стал медицинский календарь Aes-culap доктора Б.А.Окса, который был издан типографией инженера Г.А.Берштейна в Санкт-Петербурге в 1904 году. Книгу представила главный хранитель фонда Марина Честных. Медицинский календарь предназначался для помощников врачей всех ведомств и фельдшериц-акушерок. Выпускался в России 26 лет (с 1890 по 1916 год) большими тиражами. Для постоянного хранения календарь не предназначался, именно поэтому полное собрание очень трудно найти на антикварных рынках. Представленный экземпляр был в лучшем состоянии, чем Библия. Примечательными оказались записи на первых же страницах. Честных подчеркнула важность медицинского календаря, сказав, что по нему можно рассказать, как жили целые поколения людей.

После передачи были подписаны соответствующие документы и поставлены печати. В ближайшее время книги передадут в общее хранилище, и буквально недели через две каждый желающий сможет их посмотреть.

Прямая речь

Дмитрий Лакоценин, начальник отдела контроля за оборотом и сохранением культурных ценностей Департамента музеев Министерства культуры РФ:

- Как определить, является ли книга культурной ценностью?

- Если человек интересуется этим для целей ввоза или вывоза, он должен обратиться к специализированным аттестованным экспертам Министерства культуры Российской Федерации, и они уже дают заключение - является или не является. Книга, даже если она была выпущена сегодня, но принадлежала великому человеку или была ему подарена, априори является культурной ценностью. Есть определенные временные рамки - от 50 до 100 лет. В настоящее время в связи с тем, что законодательство изменилось, разрабатываются новые подзаконные акты, которые будут определять новые временные диапазоны культурных ценностей.

При ввозе-вывозе ценностей Дмитрий Васильевич рекомендует пользоваться Законом "О вывозе и ввозе культурных ценностей" и консультироваться у экспертов.

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