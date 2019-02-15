Таможня "Шереметьево" задержала футболиста Дмитрия Тарасова

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан сотрудниками таможни аэропорта "Шереметьево". Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на публикации в соцсетях.

Тарасов, широкой публике менее известный как футболист и более - как бывший муж телеведущей и неудавшейся поп-звезды Ольги Бузовой, попал в неудобную ситуацию по статье 16.4 КоАП РФ "Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов". Отмечается, что он прилетел в Москву из Малаги. Не с пляжного отдыха, как многие могут подумать: именно в Испании "Локомотив" проводил сбор, который завершился 13 февраля. Хотя, надо полагать, времени на отдых у Тарасова тоже было достаточно.

Проблемы с таможней футболист решил просто. По данным источника, он выплатил штраф - 102 тысячи рублей. После этого его отпустили. Не сообщается, были ли у Дмитрия другие варианты выйти из конфликтной ситуации, так как сумма эта немаленькая даже для него.

Про огромные зарплаты футболистов не высказывается только ленивый, но не все знают, что Тарасов недавно проиграл заседание в суде по иску от своей первой жены, которая воспитывает их общую восьмилетнюю дочь. Суд обязал его выплачивать экс-супруге алименты в размере 480 тысяч рублей в месяц, кроме того, он еще должен будет заплатить 15 миллионов рублей за первые шесть лет после расторжения брака, когда алименты не индексировались. Таким образом, едва ли Дмитрий сейчас может себе позволить так легко расставаться с деньгами.