В аэропортах столицы опять разрешили лежать и встречать друзей с шарами

Сообщение об отмене правил разместила на своем официальном сайте Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).
"Правила пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории Московской области" были приняты год назад и вызвали возмущение в обществе. В частности, недовольство высказывали в соцсетях.
В результате ММТП провела проверку правил и приняла решение их отменить.
"Данный нормативный правовой акт принят региональным правительством в отсутствие предусмотренных Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и иными правовыми актами полномочий", - отметили в ММПТ.
Как пояснили в ведомстве, новые правила противоречили требованиям федерального законодательства в области государственного регулирования развития авиации.