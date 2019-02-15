В аэропортах столицы опять разрешили лежать и встречать друзей с шарами

В аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" отменили правила, запрещающие лежать на полу, передвигаться на самокатах, встречать прибывших с воздушными шарами и мыться.

Сообщение об отмене правил разместила на своем официальном сайте Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

"Правила пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории Московской области" были приняты год назад и вызвали возмущение в обществе. В частности, недовольство высказывали в соцсетях.

В результате ММТП провела проверку правил и приняла решение их отменить.

"Данный нормативный правовой акт принят региональным правительством в отсутствие предусмотренных Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и иными правовыми актами полномочий", - отметили в ММПТ.

Как пояснили в ведомстве, новые правила противоречили требованиям федерального законодательства в области государственного регулирования развития авиации.