В больнице под Курском перепутали тела умерших пациенток

В Глушковской районной больнице в Курской области перепутали тела двух умерших женщин и выдали родственникам для похорон. Когда родные стали разбираться, оказалось, что обе больные умерли в один день и имели схожие диагнозы.

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, инцидент уже исчерпан: медики принесли свои извинения родственникам.

- Женщины страдали схожими заболеваниями, и при отправке на патологоанатомическое вскрытие по вине медицинского персонала были перепутаны сопроводительные документы, - объяснил причину случившегося председатель регионального комитета здравоохранения Владимир Анцупов. - В районной больнице будет проведено служебное расследование, по итогам которого будет принято решение о дисциплинарном взыскании. Как минимум, медикам грозит выговор с последующим снижением стимулирующих выплат.