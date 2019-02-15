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15.02.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иванове произошло нападение на мэра

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Мэр города Иванова пострадал от хулиганского нападения и получил ушибы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном УМВД.

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По предварительным данным, нападение на мэра города Иванова Владимира Шарыпова произошло вечером 14 февраля. В результате нападения чиновник получил ушибы, не опасные для жизни и здоровья.

Нападавшему удалось скрыться. Как уточнили в УМВД, сейчас ведутся оперативные мероприятия по установлению и задержанию нападавшего.

По факту нападения на чиновника органы дознания возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново
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