В Иванове произошло нападение на мэра

Мэр города Иванова пострадал от хулиганского нападения и получил ушибы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном УМВД.

По предварительным данным, нападение на мэра города Иванова Владимира Шарыпова произошло вечером 14 февраля. В результате нападения чиновник получил ушибы, не опасные для жизни и здоровья.

Нападавшему удалось скрыться. Как уточнили в УМВД, сейчас ведутся оперативные мероприятия по установлению и задержанию нападавшего.

По факту нападения на чиновника органы дознания возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения.