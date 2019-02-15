В Калуге почтили память воинов-интернационалистов

Почти 200 калужан выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, 46 из них погибли, 6 человек пропали без вести.
На митинге собрались родные и близкие погибших воинов, депутаты городской думы, представители органов власти и общественных организаций, ветераны, военнослужащие и молодежь.
Собравшиеся почтили павших воинов минутой молчания и возложили цветы к монументу воинам-интернационалистам и стеле "Журавли".
"Это день памятен для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героической и трагической афганской войне, - подчеркнул заместитель председателя городской думы Сергей Павлов. - Мы благодарны за ратный подвиг, память о котором навсегда останется в наших сердцах. Молодому поколению есть, на кого равняться, у кого учиться мужеству и самозабвенной любви к своей стране".