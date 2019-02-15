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15.02.2019 19:34
Проект: В регионах

В Калуге почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг памяти, приуроченный к 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана посвященный калужанам, принимавшим участие в локальных войнах, приуроченный к 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Почти 200 калужан выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, 46 из них погибли, 6 человек пропали без вести.

На митинге собрались родные и близкие погибших воинов, депутаты городской думы, представители органов власти и общественных организаций, ветераны, военнослужащие и молодежь.

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге наградили воинов-афганцев

Собравшиеся почтили павших воинов минутой молчания и возложили цветы к монументу воинам-интернационалистам и стеле "Журавли".

"Это день памятен для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героической и трагической афганской войне, - подчеркнул заместитель председателя городской думы Сергей Павлов. - Мы благодарны за ратный подвиг, память о котором навсегда останется в наших сердцах. Молодому поколению есть, на кого равняться, у кого учиться мужеству и самозабвенной любви к своей стране".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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