В Москве в массовой драке со стрельбой пострадало два человека

Конфликт с применением оружия произошел в московском районе Печатники. На данный момент известно об одном пострадавшем.

"По предварительным данным, телесные повреждения в результате конфликта получил один человек. Сейчас с ним работают медики", - приводит агентство "Москва" слова представителя столичного главка МВД.

Между тем "Интерфакса" сообщил о втором пострадавшем. Кроме того, по информации источника агентства, на месте происшествия обнаружены "следы применения травматического оружия".

Инцидент произошел вечером в четверг, 14 февраля, около кафе у дома 47 по улице 1-я Курьяновская. Полиция устанавливает причины конфликта и точное число его участников. Речь, по предварительным данным, идет "о нескольких десятках человек". После проверки их должны доставить в отделение.