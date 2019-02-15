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15.02.2019 16:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В школах Воронежа продлили карантин

Текст: Анна Скрипка (Воронеж)

В школах Воронежа, в том числе учреждениях допобразования, еще на три дня продлили карантин. Как сообщили в мэрии областного центра, занятия будут приостановлены до 20 февраля включительно.

В Чите два человека умерли от осложнений после гриппа

Это решили сделать по рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской области из-за пока еще высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, что карантин в воронежских школах начался 7 февраля. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 55 процентов, при этом около 60 процентов заболевших - дети.

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