В школах Воронежа продлили карантин

В школах Воронежа, в том числе учреждениях допобразования, еще на три дня продлили карантин. Как сообщили в мэрии областного центра, занятия будут приостановлены до 20 февраля включительно.

Это решили сделать по рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской области из-за пока еще высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, что карантин в воронежских школах начался 7 февраля. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 55 процентов, при этом около 60 процентов заболевших - дети.