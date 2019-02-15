Видео: В Москве изъяли 100 кг запрещенных веществ на 13 млн рублей

Свыше 26 пакетов с более чем 100 килограммами запрещенных анаболических стероидов изъяли сотрудники столичной наркополиции совместно с сотрудниками службы безопасности "Почты России". Об этом сообщил начальник пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

- В результате оперативных мероприятий полицейские установили группу лиц, организовавших контрабандные поставки анаболических стероидов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества. Запрещенные анаболики поступали из Казахстана и Беларуси, а затем распространялись на территории России посредством почтовых отправлений. Подозреваемые - 25-летний и 29-летний жители Подмосковья - были задержаны в Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах столицы, - рассказал Титов.

По его словам, в московском регионе одновременно было проведено пять обысков, обследованы используемые подозреваемыми транспортные средства. Стоимость обнаруженных анаболиков составляет свыше 13 миллионов рублей. Во время обысков оперативники нашли 14 почтовых отправлений в различные регионы страны, 22 банковские карты на разные имена, упаковочный материал для формирования почтовых отправлений и пустые флаконы для последующей фасовки запрещенных веществ.

Дуэт подозреваемых арестован. Главным следственным управлением столичной полиции возбуждено уголовное дело по статье УК: "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Санкция по ней предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Накануне стало известно о похожей спецоперации - в результате трехмесячной оперативной разработки сотрудники службы безопасности Почты России, совместно с московскими наркополицейскими перекрыли крупный почтовый канал поставки запрещенных веществ, изъяв свыше 90 килограммов смертельного зелья.

Задержаны двое россиян, подозреваемые в незаконной реализации запрещенных веществ через интернет-магазин с последующей отправкой зелья из отделений почтовой связи Москвы. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК, по которой им грозит длительный срок заключения.

Комментирую эти задержания в пресс-службе "Почты России" заявили, что служба безопасности ведомства внимательно следит за почтовыми отправлениями, изучая их правомерность и безопасность. Содержимое же отправлений контролируется на предмет законности на разных этапах пересылки. Для этого используется специальное оборудование, установленное в местах, где посылки проходят сортировку.

По данным МВД, 10 процентов совершаемых на территории России преступлений так или иначе связано с наркотиками. Каждый год регистрируется около 200 тысяч таких преступлений, причем 70 процентов из них квалифицируются как тяжкие и особо тяжкие.