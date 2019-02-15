Во Владимирской области под тяжестью снега рухнула крыша дома

В городе Вязники Владимирской области обрушилась крыша трехэтажного многоквартирного дома. На место ЧП выехали власти.

По данным властей, крыша в жилом доме в Вязниках обрушилась под тяжестью снега. Накануне ЧП в регионе прошли сильные снегопады, которые серьезно осложнили работу коммунальных служб. На место обрушения выехали специалисты профильного департамента администрации области и Государственной жилищной инспекции.

- Инцидент произошел в трехэтажном 30-квартирном доме 2009 года постройки, способ управления - непосредственный, есть обслуживающая организация. Крыша шиферная, скатная, - сообщили власти.

По предварительным данным, из-за высокой снеговой нагрузки сломались стропила, державшие кровлю. В доме имеются железобетонные перекрытия, жилые помещения не повреждены, никто из жителей не пострадал.

Как сообщили сотрудники ГЖИ, в отношении обслуживающей организации составлен административный протокол. Коммунальщикам выдали предписание об устранении последствий допущенных нарушений и выписали штраф. Сотрудники управляющей компании уже расчистили объект от строительного мусора. Началась доставка материалов для восстановления крыши.

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В связи с сильными снегопадами в ряде регионов ЦФО власти усилили проверки состояния крыш. В частности, в Костроме сотрудники мэрии предупредили собственников, что размер штрафов для нарушителей может достигать 300 тысяч рублей.