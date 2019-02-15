Маленькая библиотека в Хабаровском крае ждет книги от "РГ"

Как мы уже сообщали, "Российская газета" присоединилась ко Всемирному дню книгодарения. И отправила в далекий Хабаровский край книги. Много книг...

Мы связались с директором детской библиотеки, которая ждет наш подарок. Самому младшему читателю библиотеки всего четыре года. И там очень ждут книги Драгунского, Мамина-Сибиряка и Бажова.

Елена Поленова, директор детской библиотеки поселка Березовый Хабаровского края:

- В нашем поселке, что на севере Хабаровского края в 200 километрах от Комсомольска-на-Амуре, - без малого шесть тысяч жителей. И 1200 из них записаны в библиотеку - в ее читальный зал и на абонемент.

Своего здания, к сожалению, нет: арендуем небольшое - 44 "квадрата" - помещение у музыкальной школы. Здесь и разместили наш довольно скромный фонд - около четырех тысяч единиц. И даже в этом ограниченном пространстве сумели наладить работу клуба "Умелые руки" и кукольного театра "Лукошко сказок".

В Березовское поселение входит и село Тавлинка, живут там в основном староверы. Есть начальная школа, 1-4-й классы. Туда сама регулярно езжу на своей машине, привожу книги и журналы.

Недавно у нас появились новые читатели: в Березовской школе начала работать подготовительная группа, и родители повели будущих первоклассников записываться в библиотеку и выполнять первое задание - прочитать стихи Корнея Чуковского. Только книжек на всех желающих не хватило, ведь у нас почти все издания в одном-двух экземплярах.

Наши маленькие читатели (кстати, самому юному всего четыре года) выбирают тоненькие книжицы в мягких обложках и с крупным шрифтом - солидных томов пока побаиваются. Очень любят читать про животных. Нам бы побольше таких книг. Есть спрос на Драгунского, Бажова и Мамина-Сибиряка, а у нас маловато их произведений.

Кстати



Подарить книги библиотекам можете и вы. Всех желающих ждут в Российской государственной детской библиотеке, которая уже много лет выступает флагманом акции "День книгодарения".