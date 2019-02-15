Мать, купившая 11 билетов для двух детей-инвалидов, получила компенсацию

Жительнице Хабаровского края, которой пришлось купить 11 билетов на самолет для двух детей-инвалидов, компенсировали затраты.

Как рассказала "Интерфаксу" председатель Хабаровского отделения "Российского детского фонда" Елена Суркова, материальную помощь семье перевел представитель одной из компаний.

Напомним, мать семилетних близнецов с ДЦП была вынуждена купить 11 билетов на рейс Курган-Москва авиакомпании Utair. В противном случае их не пустили бы в самолет.

Один из сыновей женщины проходил лечение в медицинском центре имени Илизарова в Кургане и после операции не мог сидеть. Перевозить мальчика можно было только на носилках. Под них, заявили в авиакомпании, придется выкупить еще девять мест. У другого ребенка нога не сгибалась из-за гипса, поэтому для него потребовалось забронировать еще одно место.

В авиакомпании пояснили, что женщина не предупредила о малобильных пассажирах заранее, и вины перевозчика в этом нет.

По факту происшествия Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку.